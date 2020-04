Fiskus zwrócił kaliszanom już blisko 12 milionów złotych nadpłaconego podatku

Mimo ograniczeń w obsłudze bezpośredniej w urzędach skarbowych, Krajowa Administracja Skarbowa realizuje swoje obowiązki i zdalnie wspiera podatników w ich sprawach.

- Na bieżąco obsługujemy zeznania roczne PIT i wypłacamy zwroty podatku, wydajemy zaświadczenia. Od początku akcji rozliczeń zwróciliśmy Wielkopolanom łącznie prawie 621 mln zł nadpłaconego podatku. Nasi podatnicy otrzymują zwrot średnio po 28 dniach od złożenia swojego zeznania - informuje Piotr Walencik, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu.

W województwie wielkopolskim od początku akcji rozliczeń PIT (od 15 lutego), urzędy skarbowe obsłużyły już łącznie ponad 1 mln zeznań rocznych, z tego 18.703 złożonych w Drugim Urzędzie Skarbowym w Kaliszu.

Większość z nich to zeznania złożone elektronicznie za pośrednictwem usługi Twój e-PIT oraz systemu e-Deklaracje. Rozliczenie elektroniczne to nie tylko wygoda, ale również szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Wielkopolska KAS zwykle wypłaca zwroty w niecały miesiąc od złożenia zeznania. Średni czas dla całego województwa to 28 dni,

ale są też takie urzędy, które realizują zwroty już w 7 dni.