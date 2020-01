Fotografowali Kalisz telefonem komórkowym. Instagramerzy z Mobile Photo Trip w naszym mieście ZDJĘCIA

Fotograficy z Mobile Photo Trip już od pięciu lat odwiedzają różne miasta Polski, by robić w nich dziesiątki zdjęć w mniej lub bardziej znanych miejscach. Tym razem na cel swojego pleneru wybrali Kalisz. W najstarszym z polskich miast zobaczyli m.in. reprezentacyjną aleję Wolności, most kamienny czy kilka ciekawszych architektonicznie kamienic. Chętnie fotografowali także ratusz, kościół pw. Miłosierdzia Bożego, kaliskie murale i kompleks Calisia One. Podczas swojego pobytu w południowej Wielkopolsce odwiedzili także Gołuchów.

Zrobione przez członków grupy Mobile Photo Trip zdjęcia naszego miasta pojawiać się będą w najbliższych dniach na portalu społecznościowym Instagram pod hashtagiem #mobilephototrip_kalisz. Autor najciekawszej fotografii zostanie wyróżniony nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza.

