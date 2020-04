Fundacja CHOPS przygotowała 550 posiłków dla potrzebujących ZDJĘCIA

W akcji brało udział ponad 100 wolontariuszy, dostawcy, kucharze, zaopatrzeniowiec, koordynator logistyczny oraz osoby przygotowujące dekoracje - każda przesyłka zawierała ręcznie zrobione przez dzieci i rodziców kartki.

- Wydaliśmy 550 pakietów śniadaniowych, które zawierały m.in.: kiełbaski, żurek, sałatki, pieczywo, jajka i świąteczne babeczki. Wydaliśmy również 550 pakietów - prezentów: głównie żywność, ciastka, napoje i kartki świąteczne. Dzieci otrzymały pakiety szkolne w ilości około 50 szt - mówi Roman Żarnecki, prezes fundacji CHOPS.

- Firmy, które podarowały nam produkty to: Colian, Grotex Eryk Grotowski, Agrico wielkopolskie zakłady mięsne, sklep mięsny Dobrowolski, firma Bu'a cafee, ferma drobiu Kurdyk, Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego z dyrektor Magdaleną Sekułą oraz pani Marzena Wodzińska. Ponadto, warzywa podarowało wielu gospodarzy prowadzących gospodarstwa rolne. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas, wpłacając nawet drobne wpłaty na konto fundacji. Pokryły one zakup opakowań, toreb czy środków dezynfekcji. Razem stworzyliśmy świąteczną atmosferę, mamy niezapomniane przeżycia. To było prawdziwe niesienie nadziei i dobrej nowiny - dodaje Żarnecki.