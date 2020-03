Fundacja Kaliska Koszykówka inwestuje w rozwój sportu w Kaliszu

W szkole przy Serbinowskiej młodzi adepci koszykówki mają do swojej dyspozycji pełnowymiarowe boisko do koszykówki, a treningi odbywają się w poniedziałki o godz. 18 i czwartki o godzinie 17.30.

- W kaliskich szkołach podstawowych brakuje koszy zawieszonych na wysokości 2,65 m co powoduje, że dzieci późno zaczynają swoją przygodę z koszykówką, gdyż wcześniej są po prostu za słabe, by rzucać do kosza zawieszonego na 3,05 m. Wychodząc naprzeciw potrzebom z własnych środków wymieniliśmy kosze boczne w Szkole Podstawowej nr 8 w Kaliszu, aby przyciągnąć młodsze grono do uprawiania koszykówki. Inwestycja kosztowała 7500 złotych Teraz dzieci z klas I-III swobodnie mogą rozpocząć przygodę z tym wspaniałym sportem - przekonuje Tomasz Walczak, prezes Fundacji Kaliska Koszykówka.

Fundacja Kaliska Koszykówka prowadzi również zajęcia w Skalmierzycach. Grupa została podzielona na dwie drużyny - dzieci urodzone w 2007 roku i młodsze oraz 2010 i młodsi, które występują w Kraszewickiej Basket Skills Lidze. W Skalmierzycach zajęcia są w poniedziałki o 16.00 i środy o 17.30.