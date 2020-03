Fundacja "Nowa Nadzieja" uruchamia cykl porad "Autyzm-w czasach epidemii"

Na kanale facebookowym fundacji oraz stronie www.nowanadzieja.com.pl będą publikowane porady i propozycje oddziaływań w domu. Pierwsza część „Wspieranie rozwoju dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym (i młodszym) w domu” autorstwa dr Justyny Leszki już się pojawiła.

- To trudny i niespokojny czas. Dotyczy nas wszystkich, ale chyba szczególnie dotyka rodziców dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z autyzmem. Dzieci nie uczęszczają do przedszkoli i szkół, pozbawione są terapii i oddziaływań, do których przywykliśmy (my i nasze dzieci). Często pojawia się w rodzinach frustracja i zwątpienie - mówi Piotr Tomankiewicz, Prezes zarządu Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja".