Funkcjonariusze CBŚP rozbili grupę przestępczą. Wśród zatrzymanych są Wielkopolanie

Policjanci Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej, międzynarodowej grupy przestępczej o charakterze gospodarczym.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła działać w latach 2013-2018 na terenie Unii Europejskiej, a jej członkowie są podejrzani o przestępstwa w ramach tzw. „karuzeli VAT”. Wszystko wskazuje na to, że podejrzani mogli fałszować dokumenty, a także dopuszczać się oszustw skarbowych. Mieli do tego wykorzystywać częściowo fikcyjny obrót elektroniką użytkową, w tym sprzętem komputerowym i telefonami komórkowymi, który był dokumentowany fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Na działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 1 mld zł, z tytułu nieopłacenia części należnych zobowiązań publicznych oraz nienależnych zwrotów podatku VAT.

Pod koniec stycznia funkcjonariusze przeprowadzili kolejną realizację w ramach tej sprawy, w wyniku której zatrzymali 4 mieszkańców województwa wielkopolskiego. Akcję przeprowadzono na terenie województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, podlaskiego i dolnośląskiego. W ramach tych działań przeszukano miejsca zamieszkania oraz użytkowane przez osoby zatrzymane i zabezpieczono dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Wszystkie przejęte przez funkcjonariuszy przedmioty zostaną teraz poddane szczegółowej analizie przez śledczych. Tylko podczas tej akcji zabezpieczone zostało mienie na kwotę około 30 mln zł.