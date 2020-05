Galeria Amber w Kaliszu została otwarta. Centrum zadbało o bezpieczeństwo swoich klientów ZDJĘCIA

4 maja otwarte zostały wszystkie galerie handlowe w Polsce, również kaliska Galeria Amber. Działają w niej sklepy odzieżowe, księgarnie, elektromarkety czy perfumerie. Nie funkcjonują miejsca zabaw dla dzieci, Kino Helios oraz klub fitness Fabryka Formy. Jest też limit liczby klientów (na jedną osobę 15 metrów kwadratowych powierzchni handlowej). Na drzwiach sklepów widnieją informacje o maksymalnej liczbie klientów.

- Przygotowaliśmy galerię na przyjęcie klientów zgodnie ze wszystkimi wytycznymi, aby zapewnić im bezpieczeństwo podczas robienia zakupów. Pracowaliśmy cały weekend majowy. Wszystkie powierzchnie w tym czasie zostały zdezynfekowane. Na bieżąco również ekipy sprzątające dezynfekują powierzchnie, które klienci dotykają. Nie ma miejsc siedzących, nie można także zjeść posiłku na miejscu. Strefa restauracyjna została wydzielona, aby mogło tam jednocześnie przebywać maksymalnie 46 osób. W całym centrum może przebywać jednocześnie nie więcej niż 2200 osób. Ochrona ma stały dostęp do liczników wejść klientów. Gdy zbliży się on do 2000 osób, wejścia będą tymczasowo zamykane - tłumaczy Monika Gryczka, dyrektor Galerii Amber.