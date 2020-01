Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu zaprasza na spotkanie z Izabelą Fietkiewicz-Paszek (© Galeria Tarasina)

W czwartek, 23 stycznia o godz. 18, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu zaprasza na spotkanie autorskie Izabeli Fietkiewicz-Paszek „Próby wyjścia – czyli jak przepisać obrazy”.

Izabela Fietkiewicz-Paszek. Autorka kilkuset publikacji prasowych (głównie wierszy i recenzji), m.in. w Akcencie, eleWatorze, we Frazie, w Migotaniach, Toposie czy Odrze. Redaktorka i autorka wstępów do kilkudziesięciu publikacji książkowych. Kilka lat prowadziła stałą rubrykę felietonów w kwartalniku Migotania, od 2012 r. współpracuje z kwartalnikiem eleWator. Współzałożycielka Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka i projektu muzycznego Rozmark Café, współorganizatorka Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej, odbywającego się w Kaliszu od 2011. Moderowała kilkadziesiąt spotkań autorskich. Jurorka konkursów literackich. Dwukrotnie nominowana w Ogólnopolskim Konkursie na Autorską Książkę Literacką w Świdnicy (2007 i 2010). Laureatka II nagrody VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Złoty Środek Poezji” 2011 na najlepszy poetycki debiut roku 2010 za tom Portret niesymetryczny. Dwukrotna laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza w dziedzinie upowszechniania kultury (2011, 2016), stypendystka ZAIKS-u (2016) i Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury (2017). Ostatnio wyróżniona 2. nagrodą w Konkursie Literackim Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za projekt książki Echolokacje.



Czwartkowy wieczór będzie skupiał się wokół tomu tekstów "Próby wyjścia" (Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2011). Rozmowa, którą z autorką przeprowadzi Hubert Michalak, będzie próbą zmierzenia się z tym, w jaki sposób odwzorowuje się w naszej wrażliwości w kontaktach ze sztuką. To będzie spotkanie o podejmowanym wysiłku samopoznania, „niedopowiedzeniu czy niedomalowaniu na pograniczu sztuk” – jak pisze Karol Maliszewski autor przedmowy do „Prób wyjścia”.



Wstęp wolny!

