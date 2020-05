Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu zaprasza zwiedzających od 11 maja

Zgodnie z obowiązującymi obecnie restrykcjami sanitarnymi, galeria zapewni wszystkim komfortowe i bezpieczne zwiedzanie. Na wystawę można się wybrać indywidualnie oraz w grupach maksymalnie do 5 osób. Wejście do galerii jest bezpłatne oraz nieograniczone czasowo. Zwiedzanie wystawy wymaga używania przez zwiedzających środków ochrony osobistej: maseczek (lub tuneli, przyłbic) oraz rękawiczek.

- Przy wejściu do galerii zapewniamy płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki i jednorazowe maseczki. Pracownicy galerii udzielą wszystkich niezbędnych informacji. W galerii oraz na naszej stronie został umieszczony „Regulamin zwiedzania”, w którym znajdą państwo szczegółowe wytyczne i informacje o obowiązujących zasadach - pisze zespół instytucji. - Nadal zachęcamy do śledzenia projektów galerii w przestrzeni wirtualnej m.in. „Dzienniki Minotaura w czasie zarazy” Andrzeja Bednarczyka, Laboratorium Sztuki online oraz „Tarasin Movie”. Prace na konkurs „Świat Dziecka” przyjmujemy do 20 maja w siedzibie Galerii.