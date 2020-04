Kolaż to mieszanina różnych, nie zbliżonych do siebie charakterem rzeczy. Taką mieszankę można stworzyć za pomocą wycinków z gazet. Wisław Szymborska twierdziła, że zajęła się tą techniką, bo nie mogła wówczas kupić ładnych pocztówek, postanowiła więc produkować je sama. My prezentujemy kolaże Ewy Kopeć.

Projekt Laboratorium Sztuki to cykl twórczych wyzwań i działań edukacyjnych organizowanych przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu. Teraz online.