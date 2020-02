Galeria Sztuki im. Jana Tarasina zaprasza na wystawę "Dziennik Minotaura 2020" Andrzeja Bednarczyka

Czy jest możliwe, by w erze przegęszczenia informacyjnego ktokolwiek z nas był w stanie postrzegać ze zrozumieniem otaczający go świat? Czy możliwe jest wyjście ze swoistego labiryntu, jaki zafundował sobie współczesny człowiek? Czy wszechświat zapętlających się informacji, obrazów i zdarzeń buduje się w jakąkolwiek całość, czy funkcjonuje jedynie jako zlepek cytatów? Ponadczasowy, mitologiczny wątek labiryntu stał się dla Andrzeja Bednarczyka - autora wystawy „Dziennik Minotaura 2020” - kanwą do opowieści o świecie nadmiaru znaczeń i zależności, „gdzie wszystko jest uwikłane we wszystko". Kalisz dzień po dniu, aż do momentu wernisażu, będzie gęstniał od narracji pełnej cytatów z dzieł literatury światowej.

Podczas wernisażu instalacja zbudowana w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina zacznie świecić własnym światłem i przemówi niespotykanym dotąd językiem. By zmierzyć się z bogactwem i oryginalną formą tego nośnego dzieła, trzeba pozwolić sobie na prawdziwe zatrzymanie i kontemplację. „Dziennik Minotaura 2020” autorstwa Andrzeja Bednarczyka będzie można czytać i oglądać we wnętrzach Galerii do 19 marca 2020 roku.