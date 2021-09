Galeria Tarasina w Kaliszu zaprasza na wystawę Artura Żmijewskiego i Pawła Althamera "Polska Sztuka Kolażu" ZDJĘCIA

- Wystawa jest czymś zupełnie innym. Jesteśmy przyzwyczajeni, że artyści przywożą gotowe prace lub budują instalacje w galerii. Teraz ta przestrzeń zamieni się w pracownię. Mamy już tam pewne szkice, które artyści przygotowali w ostatnim czasie. A po 20 września przyjadą oni do Kalisza i przez dwa tygodnie będą je malowali i przerabiali. Efekt finalny obejrzymy podczas finisażu - tłumaczyła podczas spotkania z dziennikarzami Joanna Dudek, dyrektorka Galerii Sztuki im. Jana Trasina w Kaliszu.

Artur Żmijewski przyznał, że pomysł na stworzenie kolaży wziął się z przeciwieństw, jakie dzielą jego i Pawła Althamera.

- Jesteśmy zupełnie różni, zajmujemy się różnymi rzeczami. Ja jesteś dość pesymistyczny w swoich działaniach, a Paweł raczej optymistyczny. I tu pojawiają się kolaże jako element wspólny - wyjaśniał artysta. - Te działania są właściwie rozmową dwóch osób. A zamiast słów rozmowa toczy się przy pomocy obrazów. Mówimy o tym, co ważne dla nas, co przydarzyło nam się w życiu, co dzieje się na świecie. Nigdy nie wiemy, jaki będzie tego efekt.[/i