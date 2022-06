Galeria Wieża Ciśnień w Kaliszu. Wyjątkowa wystawa "Pirosłowa i pirosny" Zuzy Dolegi ZDJĘCIA

W kaliskiej galerii można oglądać dwie kolekcje. Pirosłowa - od nazwy cyklu wypalanych prac tekstowych, zaś pirosny - od nazwy cyklu instalacji-analogowych animacji z użyciem światła.

Pirosłowa to cykl prac, które powstają na kanwie starych stronic książkowych. Zuza Dolega kolekcjonuje książki niechciane, porzucone, niepotrzebne, dając im nowy dom i drugie życie. Wypala słowo po słowie zostawiając jedynie te, które przemawiają do niej emocją, impulsem.

- Ukochałam sobie jako moją główną materię papier - mówi artystka. - Natomiast ukochanie wszelkiej materii pisanej to moja równoległa działka. Tak powstały Pirosłowa. Staram się bezpośrednio przelewać emocje na papier. Jest to pewien wariograf. Czy chcę czy nie, jest to w pewien sposób odzwierciedlenie nastrojów i czasów, w których żyjemy.