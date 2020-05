Galerie handlowe. Dziś zostaną otwarte, ale z wieloma ograniczeniami

Poza tym rząd wprowadził inne zakazy i nakazy. W sklepach odzieżowych praktycznie nieczynne będą przebieralnie, bo sklep musiałby je dezynfekować po każdym kliencie. Nadal nie mogą funkcjonować wyspy handlowe, kluby fitness, place zabaw, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Restauracje mogą być otwarte pod warunkiem, że sprzedają tylko jedzenie na wynos. Jak do nowego otwarcia przygotowane jest największe centrum handlowe w południowej Wielkopolsce?

- Nasze centrum jest przygotowane do otwarcia dla najemców i klientów. Liczymy, że wszyscy najemcy po trudnym okresie ograniczenia działalności, będą w stanie w krótkim terminie otworzyć swoje sklepy i lokale. Naszym celem jest zapewnienie klientom oraz pracownikom najemców możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa podczas robienia zakupów. Dlatego w Galerii Amber wprowadziliśmy wiele rozwiązań, które mają na celu chronienie ich zdrowia podczas wizyt w centrum. Nasze służby zostały przeszkolone z obowiązujących wymagań prawnych oraz zasad higieny i procedur bezpieczeństwa w pracy - podkreśla Adrianna Lawren, menedżer ds. marketingu kaliskiej Galerii Amber.

Przed ponownym otarciem przeprowadzone zostały intensywne prace porządkowe, obejmujące dezynfekcję elementów często dotykanych lub używanych np. toalet, przycisków, poręczy, bankomatów, wind, itp. Wszystkie te elementy są już teraz i nadal będą regularnie, wiele razy dziennie dezynfekowane. We wszystkich toaletach zostały wywieszone instrukcje dotyczące prawidłowego mycia/dezynfekcji rąk oraz zakładania/zdejmowania maseczki oraz rękawiczek, a mydło zostało wymienione na antybakteryjne. W wielu miejscach Amber udostępnia dyspensery z płynem do dezynfekcji dłoni oraz instrukcje jak je dezynfekować.

- W naszym centrum znajdą się też punkty, w których można będzie nabyć maseczki, rękawiczki i preparaty do dezynfekcji. Będziemy dbać o zachowanie dystansu między ludźmi i kontrolować liczbę osób przebywających w naszym centrum. Czekamy obecnie na publikację stosownego aktu prawnego, aby dostosować się do zawartych w nim wymogów.