Galerii Wieża Ciśnień będzie ponownie otwarta. Sprawdź, jakie wystawy będziesz mógł zobaczyć ZDJĘCIA

- Z oczywistych względów nie organizujemy uroczystego otwarcia. Ekspozycja będzie dostępna do 27 czerwca, wyłącznie w godzinach pracy OKP. Na wystawie zobaczymy ponad czterdzieści prac artysty. Będą to rysunki, obrazy olejne, gwasze, akryle i przekornie do tytułu wystawy - zgodnie z poczuciem humoru i stylem bycia malarza - także grafiki i kolaże - tłumaczy Piotr Bigora, dyrektor OKP Wieża Ciśnień.

Dodaje, że ta wystawa to nie tylko doznania estetyczne, ale także podróż w czas przeszły, którego symbolem były saturatory i budki z "pywem". Na wystawie zobaczymy również m.in. prace ze słynnych cykli "Sportowcy", "Robotnicy", "Błękitne". Wystawa przygotowana dla naszej galerii przez PGS w Sopocie i Agencję ZEGART.

A już od wtorku, 12 maja w Ogrodzie Jareckiego, czyli przed budynkiem Wieży Ciśnień, można oglądać cykl zdjęć Małgorzaty Szymańskiej, związanej ze stowarzyszeniem "Poza Kadrem". Tytuł wystawy "Wędrówki światła".