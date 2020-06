Główny Rynek w Kaliszu: Kobieta ukradła meble z ogródka kawiarni. Właściciele dają jej szansę na zwrot

- Wczoraj rano, o 5,57 nasze kamery nagrały Panią, która zabrała stolik i dwa krzesła z naszego ogródka. Twarz tej osoby jest wyraźnie widoczna. Chcąc oszczędzić jej przykrości, potraktujemy tę sprawę jako odpłatne wypożyczenie. Prosimy o zwrot wypożyczonego bez naszej zgody stolika i dwóch krzeseł do piątku do godziny 11:30, oraz wpłatę kwoty 150 zł na dowolną kaliską fundację charytatywną. Po tym terminie uznamy że doszło do kradzieży i przekażemy nagranie Policji - informuje Cafe Roberto.