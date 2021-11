Główny Rynek w Kaliszu. Miasto ogłosiło przetarg na remont starówki

Przebudowa Głównego Rynku w Kaliszu zapowiadana jest od wielu lat. Inwestycja ma nabrać realnych kształtów już w przyszłym roku. Kaliski ratusz planuje, że prace rozpoczną się w przyszłym roku. Inwestycja została zaplanowana w przyszłorocznym budżecie miasta, którego projekt prezydent Krystian Kinastowski przekazał radnym.

- Projektu przebudowy Rynku ma stanowić spójną koncepcję przestrzenno–materiałową, zachowującą unikalny charakter przestrzeni Kalisza. Przestrzeń objęta przebudową ma być przyjazna dla pieszych, osób poruszających się na wózkach, jednocześnie umożliwiająca okazjonalny ruch samochodowy. Rynek ma stać się salonem Kalisza, w sensie plastycznym nawiązującym do estetyki początku XX wieku czyli czasu z którego pochodzi większość obecnej tkanki architektonicznej Starówki - zapewniają projektanci z wrocławskiej pracowni Roman Rutkowski Architekci.

Pewnie wielu z Was zastanawia się, jak projektanci postanowili rozwiązać kwestię archeologicznego reliktu odkrytego na Głównym Rynku? Słynne rząpie zostanie ukryte w podziemnym pomieszczeniu z żelbetu na rzucie ośmiokąta o o średnicy około 9 m, które będzie gotowe do połączenia korytarzem z muzeum ratuszowym. Pomieszczenie będzie wentylowane, oświetlone i dostępne również przez właz w posadzce. Nad rząpiem znajdować się znajdzie się "okrągłe i bardzo wygodne siedzisko działające na dwie strony do wnętrza i na zewnątrz".