Gmina Blizanów. Maseczka dla każdego mieszkańca ZDJĘCIA

17 kwietnia w siedzibie Urzędu Gminy Blizanów pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych pakowali maseczki do kopert, które w najbliższych dniach będą roznosili do skrzynek pocztowych druhowie OSP z terenu gminy Blizanów. Do maseczki jest dołączona ulotka - poradnik dla mieszkańca na czas epidemii z wykazem ważniejszych telefonów i bieżących informacji dotyczących zachowania środków ostrożności i uniknięcia zakażenia.

