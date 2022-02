Gmina Blizanów. Mieszkańcy otrzymają nieodpłatnie maseczki

Każdy z 10 tysięcy mieszkańców gminy Blizanów otrzyma maseczki nieodpłatnie. Maseczki trafiły do Urzędu Gminy Blizanów. Następnie pracownicy m.in. biblioteki, urzędu czy też członkowie Stowarzyszenia Seniorów Gminy Blizanów pakowali maseczki do torebek foliowych, które będą roznosili do domostw druhowie OSP z terenu gminy Blizanów lub sołtysi.

Część maseczek rozdysponowano do jednostek organizacyjnych gminy Blizanów i szkół, ośrodków zdrowia, straży pożarnych. Podczas roboczego spotkania z sołtysami wójt gminy Blizanów podziękował wszystkim zaangażowanym w akcję.

