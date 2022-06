Gmina Blizanów. Plenerowa biblioteczka powstała w Piotrowie ZDJĘCIA

Na początek znajdziemy tam nieco ponad 20 książek z literatury beletrystycznej (dziecięcej, młodzieżowej, kobiecej). Można się z nimi zapoznać, siedząc na ławce, ale można też je wziąć do domu, przeczytać i podać dalej.

Idea bookcrossingu polega na pozostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg, czyli uwolnić książki. Są one opatrzone specjalną naklejką.

To drugi regał bookcrossing oficjalnie zarejestrowany przez blizanowską bibliotekę. Pierwszy znajduje się w korytarzu prowadzącym do Biblioteki w Jankowie Pierwszym. Działa od 12 czerwca 2016 r. Rocznie przechodzi przez niego kilkaset książek.