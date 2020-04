Gmina Brzeziny. Maseczki trafiły do ośrodków zdrowia ZDJĘCIA

Osób chętnych do pomocy w walce z koronawirusem nie brakuje w powiecie kaliskim. Na prośbę Starostwa Powiatowego w Kaliszu o pomoc w szyciu maseczek odpowiedziało kilkanaście osób, w tym radny gminy Brzeziny Sylwester Nowak.

- Kiedy usłyszałem, że starostwo ma materiał i zaprasza do współpracy, zwróciłem się o pomoc do krawcowej, Teresy Trzcińskiej, która bardzo chętnie przyłączyła się do akcji i sama zorganizowała gumki do materiału. W ciągu zaledwie kilku dni uszyła te 500 sztuk. Pani Teresa zapewnia, że w dalszym ciągu będzie szyć, bo materiału starczy na jeszcze więcej maseczek - mówi Sylwester Nowak.

Maseczki na ręce kierowników poszczególnych przychodni Macieja Pokojowego oraz Katarzyny Chabelskiej przekazali wicestarosta kaliski Zbigniew Słodowy oraz radny Sylwester Nowak.

- Dzisiaj 250 sztuk trafiło do Ośrodka Zdrowia Humieja & Pokojowy, drugie tyle do Przychodni MED-COR przy ulicy Krawczykowskiego. Zapewniamy, że jeśli będzie potrzeba większych ilości materiału, to jesteśmy w stanie go dostarczyć. Bardzo dziękuję pani Teresie oraz radnemu Sylwestrowi za tą szybką odpowiedź. Jednocześni bardzo serdecznie dziękujemy zarządowi firmy Meble PARA za przekazany materiał - mówi wicestarosta Zbigniew Słodowy.