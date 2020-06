Gmina Brzeziny: Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionego 78-latka

78-letni mężczyzna wyszedł z domu w sobotę 13 czerwca na spacer. Nie miał jednak siły na powrót do domu. Jak się okazało, senior przez niemal trzy dni leżał na polu ze zbożem. W tym czasie czuwał przy nim jego wierny pies.

W poniedziałek, 15 czerwca w poszukiwania zaangażowało się kilkadziesiąt osób. Byli to policjanci kaliskiej komendy, strażacy ochotnicy z OSP Aleksandria, OSP Brzeziny, OSP Jamnice i OSP Zajączki, Grupa Poszukiwawczo-Ratunkowa "Szukamy i Ratujemy" oraz zespół ratownictwa medycznego. Do poszukiwań czynnie włączyli się również mieszkańcy wsi Jamnice, w gminie Brzeziny. Zaangażowanie tych wszystkich osób doprowadziło do szczęśliwego finału.

- Mężczyzna był wycieńczony i osłabiony. Po odnalezieniu został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.

Warto zaznaczyć, że pies był przy swoim przyjacielu aż do nadejścia pomocy nie opuścił go! Bliscy i sąsiedzi 78-latka zaopiekują się pieskiem, do momentu powrotu właściciela do domu - informuje Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza "Szukamy i Ratujemy".