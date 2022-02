Gmina Dobrzyca. Trwa sprzątanie po czwartkowej wichurze. Uszkodzonych jest ponad 100 budynków

Trąba powietrzna przeszła przez gminę Dobrzyca. Trwają prace porządkowe

17 lutego 2022 roku około godziny 5 przez Dobrzycę i Sośnicę przeszła trąba powietrzna. Silny wiatr nie tylko zerwał dachy i doprowadził do naruszenia konstrukcji budynków. Krajobraz po wichurze uzupełniają powybijane szyby, połamane drzewa, zerwanie linie energetyczne, uszkodzone samochody. Straty szacuje się na dziesiątki milionów złotych. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych.

Jak podkreślają mieszkańcy wszystko działo się bardzo szybko. - Obudził mnie hałas. Wszystko tutaj latało. Do tej pory takie coś wiedzieliśmy tylko w telewizji, a teraz przeżyliśmy to na własnej skórze - opowiada mężczyzna mieszkający przy ulicy Krótkiej. To właśnie tutaj oraz na sąsiednich ulicach i w pobliskiej Sośnicy wiatr wyrządził największe szkody.

W czwartek i piątek mieszkańcy porządkowali teren swoich posesji, zabezpieczali dachy. Pomagali im sąsiedzi, firmy i instytucje. Na miejscu pracowali strażacy z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Przyjechało również 20 kadetów ze Szkoły PSP w Poznaniu. Dla tych osób, które nie mogły wrócić do swoich domów gmina przygotowała noclegi w schronisku w Sośnicy, ale wszyscy zatrzymali się u rodzin.