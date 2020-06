Gmina Koźminek wspiera małą Sandrę w walce z SMA ZDJĘCIA

Oprócz akcji robienia pompek i przysiadów dla Sandry, mieszkańcy gminy Koźminek wsparli jej leczenie, kupując pyszne wypieki.

Stoisko z wypiekami zorganizowała Natalia Dybiak z KGW "Rogalik". Ze sprzedaży słodyczy udało się zebrać aż 3200 zł.

- W organizacji pomogło wiele pań z Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Opatówka, Niedźwiadów. Jedna z nich przywiozła ciasta, mając 80 km do przejechania. Jeszcze inna wysłała pyszne muffiny pocztą, by pomóc Sandrze. Pomocy udzieliła też "Cukiernia dziadka Rocha" z Kalisza i panie administratorki z grupy licytacyjnej na Facebooku.

Już na targowisku, jeden ze sprzedawców przekazał wiaderko kapusty - by jego sprzedaż zasiliła konto Sandry. Jest w ludziach tyle dobra! Za każdy gest - serdecznie dziękuję, w imieniu tych, którym pomagaliśmy - mówi wójt gminy Koźminek Iwona Michniewicz.

Również pracownicy urzędu gminy i radni dołożyli swoją cegiełkę w tej intencji i zebrali 480 zł, które zostały już przelane na konto Sandry.

LINK DO ZBIÓRKI