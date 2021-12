Gmina Lisków. Strażacy dostali pieniądze na doposażenie wozów

Jednostki straży z gminy Lisków do prężnego rozwoju, oprócz pieniędzy przekazywanych z budżetu gminy, potrzebują także wsparcia z zewnętrz. W kwietniu 2021 roku pięć jednostek OSP złożyło wnioski do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie o dofinansowanie na wyposażenie wozów strażackich. Według regulaminu jedna jednostka nie mogła otrzymać więcej niż 15 tys. zł dofinansowania, a jej wkład własny musiał wynosić co najmniej 1 proc. wnioskowanej sumy.

Cztery ze złożonych wniosków z terenu naszej gminy zostało rozparzonych pozytywnie. W grudniu 2021 r. jednostki otrzymały dofinansowanie w następującej wysokości: