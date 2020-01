Gmina Nowe Skalmierzyce. Spotkanie seniorów w Ociążu ZDJĘCIA

Gośćmi spotkania byli starosta Paweł Rajski, zastępca burmistrza Agnieszka Sipka oraz ks. dr Krzysztof Niciejewski. Jak podkreślił sołtys wsi Józef Marciniak, celem spotkania była integracja.

- Dzień seniora to taki czas, kiedy możecie wspólnie świętować. Życzę państwu przede wszystkim dużo zdrowia, pogody ducha, tak abyście Państwo mieli dużo marzeń i je realizowali. Dziękuję organizatorom za inicjatywę takiego spotkania i za to, że dbacie o seniorów - powiedziała Agnieszka Sipka, z-ca burmistrza Nowych Skalmierzyc.

Głos zabrał także starosta Paweł Rajski, który podkreślał swoją dumę z tego, że urodził się w Ociążu.

- Jestem jednym z Was. Dziękuję za zaproszenie i za to, że mogę tutaj z państwem być. Przede wszystkim życzę państwu dużo zdrowia - jest to wielka radość, która daje nam siłę, aby działać. Będąc często w ostrowskim szpitalu, który jest dla mnie jako starosty niebywale istotny, widzę jakie rozgrywają się tam dramaty. Zapraszam was do tego obiektu, który ciągle się zmienia, ale tylko w roli gościa. (…) Życzę państwu także, aby dorośli wnukowie znajdowali dla Państwa czas, żeby byli przy Was i przekazywali swoim dzieciom te wartości, które Wy im przekazywaliście - mówił starosta.