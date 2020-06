Gmina Nowe Skamierzyce podwyższyła stawkę za śmieci

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że podwyżka jest spowodowana decyzją zarządu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, który to pod koniec marca podjął uchwałę zwiększającą dotychczasowe koszty odbioru zmieszanych odpadów komunalnych aż o 38 procent.

Władze gminy tłumaczą, że łączne koszty funkcjonowania systemu w roku 2020 szacowane są na kwotę 3,5 mln zł. Dotychczasowa stawka wynosząca 18 zł dałaby roczny wpływ do budżetu w kwocie około 3 mln zł. W związku z tym niedobór wynosi niecało pół miliona zł. Przeliczając go na pięć miesięcy 2020 roku (od sierpnia do grudnia) podwyżka musi przynieść dodatkowe dochody w wysokości ponad 97 tys. zł miesięcznie, co na jednego mieszkańca (opłatą objętych jest około 14 tys. mieszkańców) przekłada się wzrostem stawki o 7 zł od osoby.