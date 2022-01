Gmina Opatówek. Rekordowe plany budżetowe na 2022 rok

- Przyjęty budżet to bardzo dobry plan inwestycyjny, budżet rozwojowy, który daje możliwości realizacji w bieżącym roku oraz w następnych latach nowe i duże i mniejsze zadania. Jest rekordowy w zakresie inwestycji oraz pozyskanych środków zewnętrznych. Około 14,3 mln zł to dofinansowania rządowe na nowe drogi, inwestycje wodno kanalizacyjne, sportowe" - informuje.

Najważniejsze inwestycje

Dochody budżetu to 61 mln zł, wydatki - 63 mln zł, a wydatki majątkowe to blisko 17 mln. Wśród inwestycji wymienić należy: budowę i remont dróg Tłokinia Kościelna - Borów oraz Tłokinia Mała (dofinansowanie rządowe na ok. 8 mln zł), budowę kanalizacji w miejscowości Borów (2,8 mln zł), budowę dróg ul. Kościuszki - Cienia Trzecia oraz ulica Ogrodowa w miejscowości Opatówek (koszt ok. 3,7 mln, z czego 60 proc. dofinansowanie zewnętrzne). Planowany jest także remont dachów w budynkach komunalnych, inwestycje w oświacie w tym budowa boiska sportowego oraz żłobka w miejscowości Opatówek, inwestycje w oświetlenie uliczne i termomodernizacje.