Gmina Żelazków. Wójt spowodował kolizję i uciekł. Po tygodniu sam zgłosił się na policję

Niespodziewanie w poniedziałek, 22 czerwca wójt Żelazkowa sam stawił się w kaliskiej komendzie i złożył wyjaśnienia. Policja nie zdradza ich szczegółów, bowiem sprawa zostanie skierowana do sądu i to sąd rozstrzygnie o konsekwencjach.

Ustalono, że właściciel auta od jakiegoś czasu użycza pojazd wójtowi gminy Żelazków. Policjanci, badający okoliczności zdarzenia, próbowali dotrzeć do wójta, ale zapadł się on pod ziemię. W pracy wziął kilka dni urlopu i był nieuchwytny.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 14 czerwca w miejscowości Podzborów na terenie podkaliskiej gminy Ceków Kolonia. Osobowy mercedes dachował w przydrożnym rowie. Osoby, które natknęły się na leżący na boku pojazd, wezwały służby ratunkowe. Na miejsce przyjechali strażacy, zespół ratownictwa medycznego oraz policja.

- 61-letni mężczyzna odpowie za spowodowanie kolizji drogowej - dodaje policjantka.

Chodzi konkretnie o artykuł 97 Kodeksu wykroczeń. Za jego złamanie grozi do 3000 złotych grzywny lub kara nagany.

Wizyta w sądzie dla wójta Żelazkowa nie będzie nowością. Mężczyzna na początku ubiegłego roku trafił nawet do tymczasowego aresztu m.in pod zarzutem znęcania się nad rodziną. Miał on wszczynać awantury, kiedy był pod wpływem alkoholu. Wójt podpadł także kaliskim strażakom. W styczniu ubiegłego roku interweniowali oni pod domem wójta, gdzie rzekomo samochód miał uderzyć w jego dom. Okazało się jednak, że takiego zdarzenia nie było. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce zostali obrzuceni za to stekiem wyzwisk przez Sylwiusza J.