Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie brała udział w Święcie Wolnych Książek [ZDJĘCIA, WIDEO]

W 2016 roku blizanowska biblioteka po raz pierwszy obchodziła ogólnopolskie Święto Wolnych Książek. Na regale w korytarzu prowadzącym do książnicy można zostawić przeczytaną książkę po to, by jej znalazca mógł ją przeczytać i znów puścić w obieg, uwolnić, podać dalej. Rocznie przez regał przechodzi ok. 400 książek, które wystawiają pracownicy biblioteki i jej czytelnicy.