Gminy Mycielin i Lisków z dużym dofinansowaniem do zakupu komputerów dla nauczycieli i uczniów

Gmina Mycielin pozyskała grant w wysokości 60 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół podstawowych. Gmina wystąpiła do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem o dofinansowanie zakupu 20 laptopów wraz z akcesoriami, oprogramowaniem i ubezpieczeniem, niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia, w ramach projektu "Komputer kluczem do wiedzy". Wniosek spełnił wszystkie kryteria formalno-merytoryczne i został zamieszczony na liście wniosków wybranych do dofinansowania. Kwota 60 tys. zł była maksymalną, o jaką mogła ubiegać się gmina.

Laptopy zostaną przekazane do szkół na terenie gminy Mycielin, a następnie udostępnione uczniom nie mającym możliwości nauki i komunikowania się za pomocą takiego sprzętu, bądź z uwagi na rodzeństwo i rodziców pracujących zdalnie nie mają do niego dostępu. Rodzice uczniów będą mogli zgłaszać się do dyrektorów szkół z prośbą o wypożyczenie sprzętu na okres zdalnego nauczania.