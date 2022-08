Gołuchów. Na zamku w Gołuchowie kręcą film! To będzie wielki powrót filmu Akademia Pana Kleksa! Tomasz Kot wcieli się w role Pana Kleksa!

„Akademia pana Kleksa” oczaruje kolejne pokolenie widzów. Wydana tuż po II wojnie światowej książka Jana Brzechwy doczeka się wkrótce nowej ekranizacji. Film wyprodukuje Open Mind Production, natomiast jego koproducentem jest Bajka Pana Kleksa.

„Akademia Pana Kleksa” to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. - czytamy w informacji prasowej udostępnionej przez firmę Next Film, dystrybutora filmu w Polsce