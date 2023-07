Grand Prix Mała Plaża. Gośćmi byli Viki Gabor, Alicja Janosz i Olek Cent ZDJĘCIA

Grand Prix Mała Plaża to konkurs dla debiutujących artystów, którego stawką jest pozostawienie odlewu dłoni w Alejce Debiutantów w Alei Gwiazd budowanej przez Gminę i Miasto Opatówek. Jurorami konkursu byli Viki Gabor, Alicja Janosz i Olek Cent.

- Grand Prix Mała Plaża to projekt promujący młode talenty, ale także to miejsce. Mamy fajne gwiazdy, pomagamy za każdym razem innej fundacji z Kalisza i zapraszamy kolejne, aby się do nas zgłaszały - mówi Krzysztof Gorzkiewicz z fundacji "Pomaganie jest trendy". - Zgłosiło się 60 artystów, a na scenie zaprezentowało się 12 osób.