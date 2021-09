Grand Prix Ziemi Kaliskiej. Biegacze zmierzą się na terenie gminy Stawiszyn

Już 17 października o godzinie 12.00 na terenie gminy Stawiszyn odbędzie się trzeci bieg z cyklu Grand Prix Ziemi Kaliskiej 2021. Do wyboru tradycyjnie będą trzy dystansce: 5,10 i 15 kilometrów. Do klasyfikacji Grand Prix Ziemi Kaliskiej wliczony będzie najdłuższy, sztandarowy dystans biegu, czyli 15 kilometrów.

Organizatorami biegu są: Gmina i Miasto Stawiszyn, Klub Biegacza Baster Team oraz Powiat Kaliski. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli natomiast Starosta Kaliski Krzysztof Nosal i Burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek. Bieg odbędzie się 17 października, a trasa wiedzie drogami asfaltowymi oraz 200-metrowym odcinkiem leśnym.

Zapisy: TUTAJ

55 złotych - od 1 kwietnia do 15 października; 70 złotych - w dniu biegu (17 października 2021 r.)

Zgłoszenia należy dokonać do 15 października 2021 r. do godz. 15.00

Organizator dopuszcza możliwość zapisów w dniu startu w godz. 8.00-11.30, ale nie daje wówczas gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego.