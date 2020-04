Groby Pańskie w kaliskich kościołach na Dobrzecu, Majkowie, Ogrodach i Chmielniku ZDJĘCIA

Wielka Sobota to dzień, kiedy wierni odwiedzają świątynie, aby adorować Najświętszy Sakrament i modlić się przy symbolicznym grobie Chrystusa. Ze względu na epidemię w tym roku kaliszanie nie będą jednak tłumnie odwiedzać kościołów. Zachęcamy Was do przesyłania zdjęć Grobów Pańskich z innych świątyń na adres: kalisz@naszemiasto.pl. Chętnie zamieścimy je na naszej stronie.