Groby Pańskie w Kaliszu. Zobacz jak wyglądają w kościołach w śródmieściu. ZDJĘCIA

Wielka Sobota, to tradycyjnie dzień adoracji Grobów Pańskich. Zwyczaj ten jest znany w Polsce od XII wieku. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa, kaliszanie nie będą jednak tłumnie odwiedzać kościołów. Zapraszamy więc do oglądania Grobów Pańskich z kaliskich kościołów w naszej galerii. Jednocześnie zachęcamy Was do przesyłania zdjęć Grobów Pańskich z innych świątyń na adres kalisz@naszemiasto.pl Chętnie zamieścimy je na naszej stronie.

Flesz: Wielkanoc on-line. Inaczej nie znaczy gorzej. Wideo