Gwiazdy betlejemskie królują w naszych domach. Od blisko pół wieku hodują je Janiakowie z Kalisza. ZDJĘCIA

Od 45 lat zimą, w okolicach Świąt Bożego Narodzenia hoduje się tutaj gwiazdę betlejemską.

- To kwiat piękny, ale wymagający. Sadzonka przychodzi do nas w połowie czerwca. Jest bardzo malutka. Ma trzy listki. Sadzimy ją w doniczki, potem rośnie i wymaga pielęgnacji przez pół roku. Do wybarwienia potrzebuje 25 stopni ciepła – opowiada Paulina Janiak.