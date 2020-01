Halowe Mistrzostwa Wielkopolski w lekkoatletyce. Trzy medale kaliskich młodzików ZDJĘCIA

Na najwyższym stopniu podium stanęła Emilia Wiśniewska w chodzie na 2 km, która wynikiem 10:16,00 poprawiła rekord życiowy o 30 sekund.

- Jak wartościowy jest to wynik niech świadczy fakt, że w ubiegłym roku koleżanka klubowa Emilii, Amelia Błażejewska z życiówką na 2 km 10:29, została złotą medalistką Polski w chodzie juniorek młodszych - podkreśla trener Paweł Wiśniewski..

Druga w chodzie na 2 km była Paulina Tomaszewska z czasem 11:13.90.

- Zważywszy, że był to pierwszy start zawodniczki na tym dystansie, występ należy uznać za genialny. Fachowcy już wróżą zawodniczce obiecującą karierę w tej konkurencji lekkoatletycznej - dodaje Wiśniewski.

Także srebrny medal wywalczył Mikołaj Wojtczak w biegu na 2000 m, uzyskując czas 7:22,46. Zapewne wynik byłby lepszy, ale zawodnicy postanowili rozegrać walkę o medale dopiero na ostatnich 400 m.

Blisko zdobyczy medalowej było dwoje innych kaliszan, którzy zajęli czwarte miejsce. Julia Goździewicz w biegu na 600 m miała czas 1:56,51, zaledwie o 0,21 s gorszy od trzeciej zawodniczki, zaś Ksawery Gomułka w biegu na 1000 m uzyskał wynik 3.04.64, a do brązu zabrakło mu tylko 0,3 s. Z kolei rekord życiowy ustanowiła Klaudia Antkowiak w biegu na 1000 m (3:38,80 i 6 miejsce).

Oprócz zmagań młodzików odbyły się także konkurencje mityngowe dla innych roczników. Swoje "życiówki" poprawili : Amelia Błażejewska w chodzie na 2 km (10:12,28) i Jan Rosiewicz w chodzie na 3 km (15:39,35).

- Za miesiąc Amelia i Janek walczyć będą o medale mistrzostw Polski, a uzyskane wyniki napawają optymizmem - wyjaśnia trener Wiśniewski.

Swoje rekordy życiowe poprawili także: Marek Weber na 1000 m (2:55,31), Iga Golanowska na 600 m (2:11,73 w kat. dziecka starszego) i Szymon Kasprzak na 1000 m (3:32.00 kat. dziecka starszego).

Dodajmy, że zawody trwały 8 godzin, co przy prawie 430 osobostartach stanowiło nie lada wyzwanie dla organizatorów. Według fachowców poziom konkurencji skocznościowych wśród dziewczyn osiągnął niebotyczny poziom. Obecny na imprezie trener blokowy skoków PZLA Jarosław Jagaciak stwierdził, że wyniki uzyskane przez 14-15 letnie zawodniczki były lepsze od rezultatów osiąganych na imprezach mistrzowskich w starszych kategoriach wiekowych.W zasadzie rywalizacja prawie we wszystkich konkurencjach odbywała się na bardzo wysokim poziomie.