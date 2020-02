Hampton by Hilton Kalisz z nagrodą Property Design Awards. ZDJĘCIA

Konkurs Property Design Awards został rozstrzygnięty podczas uroczystej gali, która odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w trakcie 4 Design Days 2020. Organizatorem plebiscytu jest PropertyDesign.pl.

Nagrody zostały przyznane w dziesięciu kategoriach. Zwycięzcy zostali wyłonieni po podliczeniu głosów jury i czytelników portalu PropertyDesign.pl. Laureaci otrzymali wyjątkowe statuetki, wyjątkowe, bo zaprojektowane przez Oskara Ziętę. Galę poprowadziła para dziennikarzy: Jarosław Kuźniar i Beata Tadla.

W kategorii bryła - hotel zwycięzcą został Hampton by Hilton Kalisz. Obiekt mieści się na terenie zrewitalizowanej przez ANTCZAK Investements fabryki pianin i fortepianów Calisia, która przez ponad 130 lat prężnie działa w Kaliszu. Jest on częścią kompleksu Calisia One. Nagrodę wręczyła Krystyna Łuczak-Surówka, historyk i krytyk dizajnu, zaś odebrali ją ze strony firmy Antczak Investment Maciej Chrzan oraz założycieli studia MODO architektura – Piotr Chojara i Tomasz Borowiak.