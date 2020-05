Hampton by Hilton w Kaliszu. Rok temu otwarto hotel w kompleksie Calisia One ZDJĘCIA

Kaliski Hampton by Hilton, został otwarty 31 maja 2019 r. - dokładnie w 100. rocznicę powstania marki Hilton. Swoim standardem nawiązuje do bogatej historii firmy, która od lat wyznacza trendy na rynku usług hotelarskich. Jednak jego związki z historią są dużo głębsze niż tylko przynależność do jednej z największych sieci hotelowych świata.

Obiekt mieści się na terenie zrewitalizowanej przez ANTCZAK Investements fabryki pianin i fortepianów Calisia, która przez ponad 130 lat prężnie działa w Kaliszu. Deweloper niszczejący od lat obiekt zamienił w kompleks hotelowo-biurowo-usługowy Calisia One, włączając zrewitalizowany teren na nowo w tkankę miejską.

Sam hotel mieści się w dobudowanej części fabryki.

Calisia One

Dawna fabryka fortepianów „Calisia” została kupiona przez firmę ANTCZAK Investments w październiku 2015 r. Budynek, o ciekawej architekturze i świetnej lokalizacji w centrum miasta, od lat niszczał w oczach. Lokalny deweloper postanowił przywrócić mu dawny blask i rozbudować, zamieniając obiekt w kompleks biurowo-hotelowo-kulturalny.