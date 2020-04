Harcerze przekazali kaliskim policjantom maseczki ochronne

Maseczki trafiły już do policjantów, którzy na co dzień pełnią służbę na terenie miasta Kalisza.

To kolejny przykład na to, jak mieszkańcy wspierają pełniących służbę policjantów w tym trudnym okresie. Maski ochronne, przyłbice, rękawice czy inne środki ochrony osobistej to przedmioty, których policjanci teraz najbardziej potrzebują.

- Cieszy nas każdy gest wsparcia, słowa otuchy, czy poniesiony kciuk w górę kiedy jedziemy na kolejną interwencję. To wszystko świadczy o tym, że nasza praca jest zauważalna i doceniana przez mieszkańców - powiedział komendant Dariusz Bieniek.