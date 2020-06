Harcerze zapraszają na półkolonie z Hufcem ZHP Kalisz

"Po tak długim okresie zamknięcia opcja spędzenia czasu aktywnie, na świeżym powietrzu, w połączeniu z ciekawym programem przygotowanym przez naszych instruktorów, może okazać się najlepszą wakacyjną przygodą!" - zachęcają harcerze

Wypoczynek organizowany będzie na stanicy przy ul. Wypoczynkowej. Uczestnicy półkolonii uczeni będą m. in.: zaradności, umiejętności współpracy czy odpowiedzialności.

Półkolonie podzielone będą na cztery turnusy: od 6 do 10 lipca, od 13 do 17 lipca, od 20 do 24 lipca oraz od 27 do 31 lipca. Zajęcia odbywać się będą w godz. 8.00-16.00.

Oferta harcerzy skierowana jest dla dzieci w wieku 6-13 lat. Organizatorzy zapewniają dwudaniowe obiady, podwieczorek czy napoje. Koszt: 290 zł. W cenie ubezpieczenie NNW. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji pod numerami tel. 507-811-974 (w godz. 10:00-14:00) oraz 504-225-391 (w godz. 17:00-20:00).