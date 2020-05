Hełmy dla OSP Dobrzec z budżetu obywatelskiego ZDJĘCIA

Wolontariuszka szpitala w Wolicy została jego pacjentką

W ciągu ostatniej doby przyjęto 4 nowych pacjentów do szpitala zakaźnego w Wolicy. Trzy osoby to podopieczni DPS w Kaliszu, w stanie ogólnym dobrym. Czwarta pacjentka to wolontariuszka, która od początku działalności szpitala jednoimiennego opiekowała się chorymi. Niestety, zmarł...