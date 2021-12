Hotel Europa gościł dzieci z Domu Dziecka. To jest ich wspólna tradycja. ZDJĘCIA

Dzieci z kaliskiego Domu Dziecka napisały listy do Świętego Mikołaja. Ich małe, świąteczne marzenia od 12 lat stara się spełniać Hotel Europa oraz sponsorzy, którzy włączają się do akcji.

- Co roku już w listopadzie dzieci piszą listy do Świętego Mikołaja i te ich życzenia zostają spełnione. Dodatkową atrakcją jest kolacja świąteczna z może niekoniecznie może zdrowym, ale jak bardzo uwielbianym przez dzieci jedzeniem. A gościmy tutaj co roku od wielu lat. Dzieci czekają zawsze i na prezenty i na to spotkanie. Cieszymy się, że w tym roku się udało, bo w ubiegłym roku pandemia nam uniemożliwiła spotkanie, ale i tak właściciele mimo że mieli też sytuację ciężką ze względu na obostrzenia to i tak dostarczyli nam do domu prezenty i hamburgery, pizze. Nawet wtedy tradycja nie została przerwana – mówi Marzena Konopka, dyrektor Domu Dziecka w Kaliszu.