Hoża, Żwirki i Wigury oraz Racławicka. Remont tych dróg osiedlowych mają zacząć się jeszcze w tym roku ZDJĘCIA

O harmonogram prac nad niektórymi odcinkami dopytuje radny Sławomir Chrzanowski. Prezydent Kalisza w odpowiedzi tłumaczy, że w kwestii ul. Żwirki i Wigury Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu ma dokumentację techniczną i posiada również aktualne zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę.

- Zadanie zaplanowane zostało do wykonania z udziałem środków zewnętrznych. Dlatego też Miasto Kalisz w ubiegłym roku złożyło do wojewody wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie ujęte zostało na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania - tłumaczy Krystian Kinastowski.

Zawarcie umowy o dofinansowanie umożliwi rozpoczęcie prac. Mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Jeśli chodzi o ul Hożą prezydent Kalisza informuje, że MZDiK we własnym zakresie aktualizuje posiadaną dokumentację projektową, a projekt wymaga ponownego uzyskania uzgodnień branżowych. Po zaktualizowaniu, przewiduje się w II kwartale br. ogłoszenie przetargu na realizację zadania.