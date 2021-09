Huczny roczek Jagódki w Szczytnikach. Chętnych do pomocy nie brakowało. ZDJĘCIA

Jagódka roczek skończy dokładnie 29 września, ale huczna impreza odbyła się w sobotę w Szczytnikach. Zaproszenie na pierwsze urodzinki dostali wszyscy mieszkańcy naszego regionu, którzy wspierają dziewczynkę i jej rodziców w zbiórce pieniędzy na najdroższy lek świata.

Widać, że ludzie bardzo się angażują. Dzisiejsze wydarzenie jest dla nas szczególne, bo Jagódka za kilka dni będzie miała roczek. A pierwsze urodziny świętuje się w domu, w swojej gminie. Liczymy, że dzisiejsza impreza zapoczątkuje to, że informacja o Jagódce pójdzie w świat, że uda się zebrać pieniądze, żeby Jagódka stanęła na nogach i mogła rozwijać się normalnie i że uwolnimy się kiedyś od respiratora, który jest w tym momencie w nocy niezbędny. Jagódka jest po czterech dawkach refundowanego leku, który jest wkłuwany do kręgosłupa, a jest to możliwe dopóki kręgosłup się nie skrzywi. Codziennie ma też rehabilitacje – opowiada Katarzyna Czajka, mam Jagódki.