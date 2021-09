I Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu. Tak zmienią się wnętrza najstarszej kaliskiej szkoły. WIZUALIZACJE

Ze względu na charakter obiektu zdecydowano się wykorzystać jak największą część obecnego wyposażenia oraz wykończenia, jak np. posadzki kamienne, drewniane parkiety, stary zegar oraz inne pamiątki szkolne. Wnętrza utrzymano głównie w jasnych kolorach z ciemnymi akcentami informującymi o przeznaczeniu poszczególnych sal. Jako akcenty pojawiają się we wnętrzu również pionowe elementy z blachy, nawiązujące do pozostałych wertykalnych elementów we wnętrzu. W blasze wycięte zostaną wersy wybranych dzieł Adama Asnyka - patrona szkoły. W ich sąsiedztwie znajdą się gabloty eksponujące historyczny i obecny sztandar Liceum, popiersie patrona oraz pozostałe pamiątki szkoły. Na części ścian przewidziano przestrzeń dla tablic pamiątkowych, dyplomów oraz najważniejszych dat w historii szkoły.

Bieżące szkolne informacje oraz prezentacja Liceum wyświetlane będą na ekranie zlokalizowanym przy sekretariacie. Przewidziano również wymianę opraw oświetleniowych, które zapewnią odpowiednią ilość światła. Materiały zastosowane w projekcie ułatwią utrzymanie czystości oraz zapewnią większą odporność wnętrz na zużycie.