I LO w Kaliszu czeka na nowe boisko. Miasto ogłosiło kolejny przetarg ZDJĘCIA

Według projektu (koszt - 14,8 tys. zł) Studia Projektowego Natalii Pietrzykowskiej z Kalisza, przy I LO ma powstać boisko do siatkówki, badmintona i streetballu oraz bieżnia do skoku w dal. W ramach zadania zostaną zamontowane także dwa stoły do ping-ponga, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie oraz monitoring. Teren będzie odwodniony i ozdobiony zielenią. Ponadto zlikwidowane zostaną drzwi wejściowe do budynku szkoły od strony projektowanego placu i przebudowane schody wejściowe do budynku.

Niestety, na pierwsze zapytanie ofertowe nie odpowiedziała żadna firma.