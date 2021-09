II Święto Karpia i Rodzinne Mistrzostwa Wędkarskie już w niedzielę w Lipce [PROGRAM]

"II Święto Karpia" to festyn skierowany do rodzin, który odbędzie się już drugi raz na terenach przy restauracji "Złoty Karaś" w Lipce. Gospodarstwo prowadzone przez Pana Stanisława Błaszkowiaka należy do Szlaku Kulinarnego Kaliskie Smaki, a w swojej ofercie ma przede wszystkim przepyszne dania i potrawy rybne, w tym oczywiście także związane z dziedzictwem kulinarnym naszego regionu. Gospodarstwo to również piękne stawy hodowlane i oczywiście, co cieszy pasjonatów wędkarstwa, bardzo rybne. O urokach tego wyjątkowego miejsca będzie można przekonać się przybywając w niedzielę na II Święto Karpia.

Rodzinne Mistrzostwa Wędkarskie

Oficjalne rozpoczęcie Pikniku zaplanowano na godzinę 14.00, a przyjmowanie zgłoszeń do zawodów wędkarskich rozpocznie się godzinę wcześniej. Rodzinne Mistrzostwa Wędkarskie to ważny punkt imprezy. W zawodach wezmą udział dwuosobowe familijne zespoły, czyli rodzic (opiekun) + dziecko. Każdy z nich będzie mógł łowić na jedną wędkę na spławik lub "grunt". Zawody będą punktowane według zasady: za każdą złowioną rybę 1 punkt i za każdy gram złowionej ryby 1 punkt. Dla najlepszych drużyn oczywiście przewidziane są nagrody i upominki. Zmagania wędkarskie rozpoczną się natomiast o 14.00 i potrwają 3 godziny, do 17.00.