II Święto Karpia i spotkanie sołtysów w Lipce. ZDJĘCIA

Gospodarstwo prowadzone przez Pana Stanisława Błaszkowiaka należy do Szlaku Kulinarnego Kaliskie Smaki, a w swojej ofercie ma przede wszystkim dania i potrawy rybne, w tym także związane z dziedzictwem kulinarnym naszego regionu. Podczas II Święta Karpia w Lipce organizatorzy zachęcali do jedzenia ryb i przekonywali, że karp sprawdza się nie tylko w święta.

Karp jest w naszej narodowej tradycji. Jest tak smaczną, zdrową rybą, a o to, żeby zdrowo się odżywiać przecież wszyscy walczymy. Druga sprawa to rekreacja. Dzisiaj dużo się dzieje, jest dużo przyjemności. Na co dzień też staramy się, żeby było tutaj dużo przyjemności przy wędkowaniu. Dzisiaj łączymy smaczne z rekreacją i relaksem – mówi Stanisław Błaszkowia, właściciel Gospodarstwa Rybackiego Lipka.